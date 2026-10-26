मानेसर में सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए 7.60 करोड़ का खर्च, नई एजेंसी संभालेगी जिम्मा

जागरण संवाददाता, मानेसर। मानेसर नगर निगम क्षेत्र में बड़े टेंडर को मंजूरी मिलने तक छोटे टेंडर के जरिए सफाई कराई जाएगी। अगले छह महीने में इस पर 7.60 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

नगर निगम की स्वच्छ भारत मिशन शाखा ने प्रक्रिया पूरी कर ली है। मौजूदा एजेंसी को तीन नवंबर तक काम करना है। इसके बाद नई एजेंसी सफाई का जिम्मा संभालेगी। नगर निगम ने पांच साल के लिए रोड स्वीपिंग का करीब 107 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया था।

कम मैनपॉवर के लिए नगर निगम को मिला नोटिस मंजूरी के लिए इसे मुख्यालय भेजा गया है। स्वीकृति मिलने तक छोटे टेंडर के तहत सड़कों की सफाई कराई जाएगी। फिलहाल मानेसर में पेस्टटेक सोलुशन एजेंसी काम कर रही है। उस पर लगातार आरोप लग रहे हैं। कम मैनपावर लगाने के लिए नगर निगम ने एजेंसी को नोटिस दिया है।