मानेसर नगर निगम कार्यालय के लिए फंड और जमीन का रास्ता साफ, जल्द बनेगा 7 मंजिला भवन

गोविन्द फलस्वाल, मानेसर। मानेसर नगर निगम कार्यालय के लिए फंड की दिक्कत दूर हो गई है। कार्यालय के लिए सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकाय को करीब 104 करोड़ 14 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए हैं।

इससे नगर निगम के कार्यालय को बनने का रास्ता साफ हो गया है। करीब 2.99 एकड़ जमीन हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन (एचएसआइआइडीसी) द्वारा अगले सप्ताह नगर निगम के नाम ट्रांसफर कर दी जाएगी।

कार्यालय से मिलेगी लोगों को सुविधा

नगर निगम द्वारा एचएसआइआइडीसी के खाते में सोमवार या मंगलवार को पैसे ट्रांसफर करने के बाद जमीन नगर निगम की हो जाएगी। नगर निगम का अपना कार्यालय बनाया जाने से लोगों को काफी सुविधा हो जाएगी।

यह कार्यालय आइएमटी चौक के नजदीक सेक्टर दो में बनाया जाएगा। यहीं पर एचएसआइआइडीसी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मानेसर तहसील और बिजली विभाग का उपमंडल स्तरीय कार्यालय है। यहीं पर मानेसर उपमंडल अधिकारी भी बैठते हैं। इससे लोग एक स्थान पर ही अपनी सभी समस्याओं का समाधान करा सकेंगे। इंजीनियरिंग शाखा ने की एस्टीमेट की तैयारी नगर निगम मानेसर के लिए जमीन मिलने के बाद यहां कार्यालय निर्माण का कार्य शुरू होगा। इसके लिए भी करीब सौ करोड़ रुपये का खर्च आने की संभावना है। नगर निगम की इंजीनियरिंग शाखा द्वारा इसका एस्टीमेट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है।