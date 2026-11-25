गोविंद कुमार, मानेसर। नगर निगम मानेसर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों ने सख्ती शुरू कर दी है।

रविवार रात संयुक्त आयुक्त पुनीत कुमार ने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने सड़कों पर सफाई, कूड़े के ढेर और कूड़ा जलाने वाली जगहों की जांच की।

निगरानी बढ़ाने के दिए निर्देश

संयुक्त आयुक्त ने सफाई कर्मचारियों और संबंधित अधिकारियों को नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कों, सार्वजनक स्थानों और खाली प्लाटों में कूड़ा जमा न होने दिया जाए। कूड़ा जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए निगरानी बढ़ाने को भी कहा।