विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। गुरुग्राम के घाटा गांव में पाठशाला की आड़ में मतांतरण के प्रयास के मामले में पकड़े गए आरोपित प्रबीन से पूछताछ में बड़ी जानकारी सामने आई है।

सेक्टर-56 थाना पुलिस का दावा है कि तीन दिनों के रिमांड के दौरान पूछताछ में आरोपित ने यह स्वीकार किया कि ईसाई धर्म में बच्चों को मतांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा था।

एनजीओ के तहत संचालित हो रही पाठाशालाएं

यह पाठशालाएं एनजीओ के तहत संचालित की जा रही थीं। उसने दिल्ली में कई पाठशालाओं के चलने की जानकारी दी है। हालांकि, उसने यह नहीं बताया कि अब तक कितने लोगों का मतांतरण किया जा चुका है।

इस मामले में सेक्टर-56 थाना पुलिस ने आरोपित प्रबीन को 18 नवंबर को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसे अदालत में पेश कर तीन दिन के रिमांड पर लिया था। रिमांड के दौरान पूछताछ में उसने मतांतरण के प्रयास की बात स्वीकार की।

इस तरह किया जा रहा आकर्षित पुलिस के अनुसार, आरोपित ने बताया कि पाठशालाओं के जरिए बच्चों को धीरे-धीरे ईसाई धर्म की तरफ आकर्षित किया जाता था। उन्हें प्रार्थना, किताबें और अन्य गतिविधियों के माध्यम से प्रेरित किया जाता था।

ये पाठशालाएं एनजीओ के नाम पर चलाई जा रही थीं, ताकि किसी को शक न हो। 14 नवंबर को घाटा गांव में इस पाठशाला का पर्दाफाश किया गया था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने वहां छापा मारा था। मौके से चार महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था। उन चारों महिलाओं की जमानत हो चुकी है, जबकि आरोपित प्रबीन को जेल भेजा जा चुका है। मास्टरमाइंड दंपती फरार, लुकआउट सर्कुलर जारी मास्टरमाइंड ईसाई दंपती डॉ. पीटर मलकर और उसकी पत्नी फिलहाल फरार हैं। उनके विदेश भागने की आशंका है। इसके चलते उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी हो चुका है। सेक्टर-56 थाना प्रभारी ने बताया कि फरार आरोपितों की तलाश जारी है।