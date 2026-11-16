मानेसर में दर्दनाक हादसा, मां के छठ व्रत का दौरा लेकर घाट जा रहे बेटे की करंट लगने से मौत; परिवार में पसरा मातम
मानेसर गांव में छठ पूजा के दिन एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें घाट जा रहे 25 वर्षीय लड़के की खुले बिजली के तार से करंट लगने से मौत हो गई।
HighLights
मानेसर में छठ पर्व के दिन दर्दनाक हादसा हुआ।
घाट जा रहे 25 वर्षीय भोला की करंट लगने से मौत।
खुले बिजली के तार की चपेट में आने से हुआ हादसा।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। छठ पर्व के दिन मानेसर गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। मां ने छठ का व्रत रखा हुआ था और बेटा दौरा लेकर घाट पर जा रहा था, तभी रास्ते में खुले पड़े बिजली के तार से करंट लगने से उसकी मौत हो गई।
हादसे के बाद परिवार में मातम छा गया। जिस घर में छठ की खुशियां मनाई जानी थीं, वहां अब चीख-पुकार मची हुई है।
बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है परिवार
मृतक की पहचान 25 साल के भोला के रूप में हुई है। भोला मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के चक्की गांव के रहने वाले थे। वह पिछले कई साल से मानेसर गांव में परिवार के साथ रहते थे।
पिता मिथिलेश ने बताया कि भोला की मां ने छठ का व्रत रखा हुआ था। छठ पूजा करने वाले लोगों ने घर के पास ही कृत्रिम घाट बनाया था। भोला शाम पांच बजे दौरा लेकर घाट पर जा रहे थे।
घर के बाहर खुला बिजली का तार
पिता के अनुसार, घर से कुछ दूर आगे एक घर के बाहर खुला हुआ बिजली का तार पड़ा था, जो भोला को दिखा नहीं। यह तार घर के बाहर लड़ी लगाने के लिए डाला गया था। तार की चपेट में आने से उन्हें करंट लग गया।
स्वजन उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गए, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मानेसर थाना पुलिस का कहना है कि मामले की जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई की जा रही है।
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