गुरुग्राम में पानी की किल्लत से परेशान लोग, लगाई मदद की गुहार, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला..

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में पानी की समस्या से परेशान लोगों ने बसई रोड पर जाम लगा दिया। जाम लगाने वाले लोग हरिनगर के रहने वाले हैं। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने सड़क पर बैठकर नारेबाजी की।

लोगों का कहना है कि उनके घरों में पिछले चार दिनों से पानी नहीं आ रहा है। इस संबंध में नगर निगम में शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। पानी की किल्लत से जूझ रहे लोग लोगों का कहना है कि वे काफी दिनों से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। बार-बार शिकायत करने के बावजूद पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई। ऐसे में मजबूरी में उन्हें सड़क पर उतरकर जाम लगाना पड़ा।

जानकारी के अनुसार, हरी नगर और आसपास के बसई रोड की कालोनी में ज्यादातर पूर्वांचल के लोग रहते हैं और पिछले कई दिन से छठ पर्व का त्योहार मनाया जा रहा है। पिछले चार दिन से पानी नहीं आने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

धरने पर बैठी महिलाएं धरने पर बैठी महिलाओं ने बताया कि सुबह के समय नहाने, खाने-पीने और धोने और कपड़े धोने को लेकर भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। छठ जैसे बड़े पर्व पर पानी न मिलने से उनकी परेशानी और बढ़ गई है। पीने के लिए भी पानी नहीं होता, ऐसे में उन्हें बाहर से पानी लाना पड़ रहा है।