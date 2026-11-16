गुरुग्राम में रियल एस्टेट कारोबारी पर देह व्यापार का आरोप, अब एसआईटी करेगी जांच

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के एक एनजीओ ने रियल एस्टेट कारोबारी व उसके साथियों पर संगठित देह व्यापार का आरोप लगाया है। एनजीओ ने इसकी लिखित शिकायत कुछ दिन पहले डीसीपी साउथ को दी थी।

इसकी जांच एसीपी बादशाहपुर कर रहे थे। अब शनिवार को इसकी आगे की जांच आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी में दर्ज एफआइआर के मामले में गठित एसआईटी को सौंपी गई है।

सरकारी अधिकारियों पर लगे आरोप

गुरुग्राम के एनजीओ वंशनी फाउंडेशन की ओर से डीसीपी को दी गई शिकायत में आरोप लगाया गया कि ग्रुप की सोहना, भोंडसी, गुरुग्राम में टाउनशिप हैं। ग्रुप प्रापर्टीज के जरिए गुरुग्राम में देह व्यापार चलाया जा रहा है। शिकायत में कुछ सरकारी अधिकारियों की भी मिलीभगत के आरोप लगाए गए हैं।

आरोप है कि गुरुग्राम के साथ-साथ अन्य जगहों पर भी संगठित तरीके से यह देह व्यापार चलाया जा रहा है। जहां आरोपित ग्रुप की टाउनशिप, होटलों और आरोपितों से जुड़ी दूसरी प्रापर्टीज में दूसरे देशों से भी महिलाओं को ला रहे हैं।