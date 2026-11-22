विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। मानेसर बस स्टैंड पर झगड़े के बाद व्यक्ति को बस के आगे लटकाकर करीब 20 किमी तक भगाने और उसके बाद गिरने से मौत मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है।

अब मानेसर बस स्टैंड से कापड़ीवास के बीच में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस आरोपित बस ड्राइवर की भी तलाश कर रही है। मानेसर गांव निवासी कृष्ण कुमार बिल्डिंग मटीरियल सप्लायर थे।

जब बस ड्राइवर को भगा दिया गया...

बुधवार सुबह कैंटर लेकर आईएमटी मानेसर चौक जा रहे थे, इसी दौरान घटना हुई। मानेसर बस स्टैंड के पास उनका और बस चालक में झगड़ा हुआ था। इसके बाद कृष्ण कुमार ने बस रोकने की कोशिश की और बेटे को बुलाया।

परिवार के लोगों के आने के बाद बस चालक ने बस भगा दी। रोकने के लिए कृष्ण कुमार वाइपर पकड़कर शीशा साफ करने वाले पायदान पर खड़े हो गए थे। बेटे तनुष कुमार यादव ने बताया कि बस पर नवीन ट्रेवेल्स लिखा हुआ था और यह निजी बस थी।

बस के चालक ने बस की रफ्तार काफी तेज कर रखी थी। जब भी उसने अपनी नेक्सान कार से ओवरटेक कर रोकने की कोशिश की तो बस चालक ने कट मारे। जिससे उसकी कार क्षतिग्रस्त हो गई। बिलासपुर चौक के पास खड़ी पुलिस पर भी आरोप तनुष ने यह भी आरोप लगाया कि जब बस बिलासपुर चौक पार कर रही थी तब चौक के पास कुछ पुलिस राइडर्स भी खड़े थे, लेकिन उन्होंने बस को रोकने या अन्य तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। अगर पुलिसकर्मी उस दौरान बस को रुकवा लेते तो घटना नहीं होती।