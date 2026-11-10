गुरुग्राम के सिधरावली में हत्याकांड, कार में मिला युवक का गोलियों से छलनी शव

वरूण त्रिवेदी, पटौदी (गुरुग्राम)। गांव सिधरावली में सोमवार सुबह सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया। बस स्टैंड के निकट फुट ओवरब्रिज के पास खड़ी स्विफ्ट कार में 35 वर्षीय दीपक का गोलियों से छलनी शव मिला।

हमलावरों ने कार को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग की। कार के टूटे शीशे और घटनास्थल से मिले 18 खाली खोल वारदात की भयावहता बयां कर रहे थे। पुलिस को आशंका है कि दीपक की हत्या देर रात की गई। वारदात के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

दीपक खून से लथपथ पड़ा था... मृतक के ताऊ प्रहलाद सिंह ने पुलिस को बताया कि दीपक रविवार रात करीब 11 बजे अपनी स्विफ्ट कार लेकर घर से निकला था। सोमवार सुबह करीब आठ बजे ग्रामीणों ने बस स्टैंड के पास संदिग्ध हालत में कार खड़ी देखी। पास जाकर देखा तो ड्राइविंग सीट पर दीपक खून से लथपथ पड़ा था।

इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि दीपक सर्विस रोड से हाईवे की तरफ जा रहा था। इसी दौरान हमलावरों ने उसकी कार को घेरकर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। कार के शीशे तक चकनाचूर हो गए।

दो हत्याओं समेत आठ आपराधिक मामले थे दर्ज एसीपी मनोज कुमार के अनुसार, मृतक का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। उसके खिलाफ हत्या के दो मामलों सहित हत्या के प्रयास, मारपीट और आर्म्स एक्ट के कुल आठ मामले दर्ज थे। इनमें चार मामले गुरुग्राम जिले के हैं। ताऊ ने किसी पर हत्या का शक जाहिर नहीं किया है। हालांकि, वारदात के तरीके को देखते हुए पुरानी रंजिश और गैंगवार समेत अन्य पहलुओं से भी जांच की जा रही है। चार दिन पहले मनाया था जन्मदिन ग्रामीणों के मुताबिक, दीपक ने पांच नवंबर को ही अपना जन्मदिन मनाया था। परिवार में उसका एक भाई और दो बहनें हैं। बचपन में पिता की मृत्यु के बाद दादी ने उसका पालन-पोषण किया था। उसका नाम अशोक राठी की पत्नी सुषमा राठी की हत्या में भी आया था। दीपक फिलहाल जमानत पर चल रहा था।