गुरुग्राम जिला बार एसोसिएशन के कुलभूषण भारद्वाज बने अध्यक्ष, समर्थकों ने मनाया ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न

महावीर यादव, बादशाहपुर (गुरुग्राम)। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने उत्साह के साथ मतदान किया। देर शाम परिणाम घोषित किए गए। अध्यक्ष पद पर कुलभूषण भारद्वाज ने 1834 मत हासिल कर जीत दर्ज की। उन्होंने विनोद राव को 244 मतों से हराया। विनोद राव को 1590 और कमलजीत कटारिया को 1124 मत मिले। संतोख सिंह को 358, विनीता वशिष्ठ को 40 और मनोज यादव को 24 मत मिले।

कितने वकीलों ने किया मतदान? 6367 मतदाताओं में से 4963 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह नौ बजे 12 बूथों पर मतदान शुरू हुआ। मतदान समाप्त होते ही मतगणना शुरू कर दी गई। सचिव बने प्रशांत ठाकरान सचिव पद पर प्रशांत ठाकरान ने 1556 मत हासिल कर जीत दर्ज की। उन्होंने विश्वेंद्र यादव को 98 मतों से पराजित किया। विश्वेंद्र यादव को 1458 मत मिले। शैलेंद्र बहल को 980, राकेश यादव को 439, खुशबू रानी को 278 और प्रवीण यादव को 253 मत मिले।

उपाध्यक्ष साहिल यादव 2 वोट से जीते उपाध्यक्ष पद का मुकाबला सबसे रोमांचक रहा। साहिल यादव और दमन शर्मा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। साहिल यादव ने 1134 मत हासिल कर दमन शर्मा को महज दो मतों के अंतर से हरा दिया। दमन शर्मा को 1132 मत मिले। अनूप यादव को 976, लक्ष्य भारद्वाज को 965, सुधीर सिंह को 367 और नरेश कुमार को 178 मत मिले।

महिला उपाध्यक्ष बनीं रीनू माहेश्वरी 920 मत से जीतीं महिला उपाध्यक्ष पद पर रीनू माहेश्वरी ने शानदार जीत दर्ज की। उन्हें 2218 मत मिले। उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी योगिता गुर्जर को 920 मतों के बड़े अंतर से हराया। योगिता गुर्जर को 1298, ज्योत्सना बुच्चर को 786 और सुनीता यादव को 662 मत मिले। सह सचिव पद पर विक्रम यादव ने 3138 मत हासिल कर बड़ी जीत दर्ज की। उन्होंने योगेंद्र कुमार गंडास को 1312 मतों के अंतर से पराजित किया। योगेंद्र कुमार गंडास को 1826 मत मिले।