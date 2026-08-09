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    गुरुग्राम के पॉश इलाकों में चलेगा बुलडोजर, टूटेंगे अवैध आशियाने; सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 7 टीमें गठित

    By Aditya Raj Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Sun, 09 Aug 2026 11:44 AM (IST)

    हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने गुरुग्राम में अपनी जमीन से अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाने के लिए सात विशेष टीमें गठित की हैं। सुप्रीम कोर्ट ...और पढ़ें

    AI जनरेटेड।

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    HighLights

    1. एचएसवीपी ने गुरुग्राम में अतिक्रमण हटाने को सात टीमें बनाईं।

    2. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अवैध निर्माण हटाए जाएंगे।

    3. अभियान 30 अगस्त 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य।

    संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने गुरुग्राम में अपनी जमीन से अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण हटाने के लिए सात विशेष टीमें गठित की हैं।

    एचएसवीपी गुरुग्राम के प्रशासक कार्यालय की ओर से जारी कार्यालय आदेश में इन टीमों को अलग-अलग सेक्टरों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मद्देनजर की जा रही है।

    आदेश के अनुसार, ये टीमें एचएसवीपी की स्वामित्व वाली, अधिग्रहित और नियोजित भूमि से अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण हटाने की कार्रवाई करेंगी। प्रत्येक टीम में संबंधित उपमंडल अभियंता, कनिष्ठ अभियंता और फील्ड स्टाफ को शामिल किया गया है।

    इन सेक्टरों में तैनात रहेंगी सात टीमें

    पहली टीम: सेक्टर 4, 7, 7 विस्तार, 10, 14, 17, 37-सी और 110-ए की जिम्मेदारी दी गई है। टीम के उपमंडल अभियंता परविंदर कुमार हैं। कनिष्ठ अभियंता आनंद प्रकाश और ललित कुमार हैं।

    दूसरी टीम: सेक्टर 10-ए, 12-ए, 15 पार्ट एक एवं पार्ट दो , 21 और 22 में कार्रवाई करेगी। टीम के उपमंडल अभियंता रामपाल हैं। कनिष्ठ अभियंता शमशेर और नवीन हैं।

    तीसरी टीम: सेक्टर 5, 9, 9-ए, 23 और 23-ए की जिम्मेदारी संभालेगी। इसके उपमंडल अभियंता बलजीत यादव हैं। कनिष्ठ अभियंता ललित हंस और नितिन सैनी हैं।

    चौथी टीम: सेक्टर 24-25ए, 26ए, 32 (संस्थागत), 33, 43, 51, 52 और 57 में कार्रवाई करेगी। इसके उपमंडल अभियंता नरेश राणा हैं। कनिष्ठ अभियंता विकास सैनी और राजू हैं।

    पांचवीं टीम: सेक्टर 31-32ए, 44 (संस्थागत), 45, 46, 48, 49, 50, 55 और 56 की जिम्मेदारी संभालेगी। इसके उपमंडल अभियंता अमित वशिष्ठ हैं। कनिष्ठ अभियंता अमंदीप और अमित हैं।

    छठी टीम: सेक्टर 38, 42, 47, 52-ए, 53, 54, 58 से 80 तक, इसके अलावा एसपीआर से फरीदाबाद रोड, फरीदाबाद रोड से राष्ट्रीय राजमार्ग-8 तक की सड़क और एसपीआर के साथ लगती वाणिज्यिक पट्टी की जिम्मेदारी इस टीम को दी गई है। इसके उपमंडल अभियंता सुरेंद्र कुमार हैं। कनिष्ठ अभियंता गौरव यादव, ललित कुमार और सुशील कुमार हैं।

    सातवीं टीम: सेक्टर 27, 28, 29, 30, 34, 39, 40 और 41 में कार्रवाई करेगी। इसके उपमंडल अभियंता योगेश कुमार हैं। कनिष्ठ अभियंता राकेश कुमार और रामपाल आर्य हैं।

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    रोजाना होगी कार्रवाई की समीक्षा

    आदेश में कहा गया है कि संबंधित संपदा अधिकारी इन सभी अतिक्रमण हटाओ टीमों के समग्र प्रभारी होंगे। टीमें संबंधित संपदा अधिकारियों की निगरानी में काम करेंगी। संपदा अधिकारियों को इन टीमों की प्रगति की रोजाना समीक्षा करनी होगी और प्रत्येक सप्ताह की प्रगति रिपोर्ट एचएसवीपी कार्यालय को भेजनी होगी।

    78699622

    वैशाली सिंह, प्रशासक, एचएसवीपी। जागरण

    एचएसवीपी ने इस अभियान को 30 अगस्त 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अभियान के दौरान एचएसवीपी की जमीन पर मौजूद अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। - वैशाली सिंह, प्रशासक, एचएसवीपी