गाजियाबाद के डासना में अवैध कॉलोनी पर चला जीडीए का बुलडोजर, कई निर्माण किए ध्वस्त
जीडीए ने डासना देहात के कल्लूगढ़ी क्षेत्र में 44 हजार वर्गमीटर में फैली अवैध कॉलोनी और निर्माणों पर बुलडोजर चलाया। स्थानीय विरोध के बावजूद पुलिस बल की ...और पढ़ें
HighLights
डासना के कल्लूगढ़ी में 44 हजार वर्गमीटर अवैध कॉलोनी ध्वस्त।
दानिश, नितिन, रविशंकर और हामिद के अवैध निर्माण गिराए गए।
जीडीए उपाध्यक्ष ने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई जारी रखने का संकल्प लिया।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और अवैध कालोनियों के खिलाफ अभियान शुक्रवार को भी जारी रखते हुए डासना देहात के कल्लूगढ़ी क्षेत्र में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की।
प्रवर्तन टीम ने करीब 44 हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल में विकसित की जा रही अवैध कालोनी में अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त किया।
प्रभारी प्रवर्तन जोन-3 के नेतृत्व में खसरा संख्या 1618, 1619, 1620, 1627, 1628, 1629 और 1630 में दानिश एवं नितिन द्वारा कराए जा रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया।
इसके अलावा खसरा संख्या 1630, जल निगम रोड के निकट कल्लूगढ़ी में दानिश द्वारा करीब 300, रविशंकर शर्मा द्वारा 250 और हामिद द्वारा 350 वर्गमीटर क्षेत्रफल में किए जा रहे अवैध भवन निर्माण को भी बुलडोजर से गिराया गया।
जारी रहेगी कार्रवाई
कार्रवाई के दौरान स्थानीय निर्माणकर्ताओं ने विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय पुलिस और प्राधिकरण पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित रखते हुए ध्वस्तीकरण अभियान जारी रखा।
अभियान के दौरान सहायक अभियंता, अवर अभियंता, सुपरवाइजर, मेट तथा प्रवर्तन टीम के अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। जीडीए उपाध्यक्ष नन्द किशोर कलाल ने कहा कि बिना स्वीकृत मानचित्र और प्राधिकरण की अनुमति के किए जा रहे निर्माण पर कार्रवाई जारी रहेगी।