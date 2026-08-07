संभल में बिजनौर से पानी छोड़ते ही फटी मध्य गंगा नहर: 90 बीघा फसलें डूबीं, बुलडोजर से रोका गया कटान

संवाद सहयोगी, संभल। तहसील क्षेत्र के गांव रहटोल में मध्य गंगा नहर में पानी छोड़े जाने के दौरान पानी के दबाव से नहर का एक हिस्सा कट गया। इससे नहर का पानी आसपास के खेतों में पहुंच गया और किसानों की करीब 80 से 90 बीघा धान व गन्ने की फसल जलमग्न हो गई। खेतों में करीब तीन फीट तक पानी भरने से किसानों में खलबली मच गई।

सूचना मिलने पर नहर विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बुलडोजर की मदद से कटान रोकने का काम शुरू कराया। दरअसल, मध्य गंगा नहर में बिजनौर के कैनाल से पानी छोड़ा गया था। यह पानी अमरोहा की सीमा पार करने के बाद असमोली क्षेत्र के गांव गुमसानी से होते हुए गांव रहटौल तक पहुंचा।

बताते हैं कि बुधवार को नहर में पानी पहुंचा था, लेकिन उस समय पानी का प्रवाह सामान्य था। शुक्रवार की सुबह करीब पांच बजे ट्रायल के तौर पर नहर में और पानी छोड़ा गया। पानी का दबाव बढ़ने के बाद नहर का किनारा एक स्थान पर कट गया और तेज बहाव के साथ पानी खेतों की ओर जाने लगा।

किसानों ने खेतों में पानी पहुंचता देखा तो तुरंत इसकी सूचना नहर विभाग के अधिकारियों को दी। आसपास के किसानों ने भी मौके पर पहुंचकर मिट्टी से भरे कट्टे लगाकर पानी के बहाव को रोकने का प्रयास किया। कुछ ही देर में नहर विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई और बुलडोजर लगाकर कटे हुए हिस्से को बंद करने और नहर के पानी को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया।

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