हरियाणा में SIR कार्यक्रम की तारीखों में बदलाव, कब आएगी फाइनल वोटर लिस्ट?

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के कार्यक्रम में एक बार फिर बदलाव किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची को लेकर दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि अब 30 सितंबर 2026 कर दी गई है। पहले इसके लिए निर्धारित अवधि कम थी।

वहीं, दावे एवं आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 28 अक्टूबर तक पूरी करनी होगी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब छह नवंबर को किया जाएगा। एसआईआर की समय-सारिणी में बदलाव जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि प्रदेश के मतदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की समय-सारिणी में बदलाव किया है। इससे उन पात्र नागरिकों को अतिरिक्त समय मिलेगा, जो किसी कारणवश निर्धारित अवधि में मतदाता सूची से संबंधित दावा या आपत्ति दर्ज नहीं करा पाए थे।

जिला प्रशासन का उद्देश्य जिले के प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करना है। साथ ही सूची में पहले से दर्ज मतदाताओं के नाम, पते और अन्य विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे, इसके लिए भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

फॉर्म-छह से नाम जुड़वाने का मौका उपायुक्त ने बताया कि यदि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो वह आवश्यक दस्तावेज और घोषणा-पत्र के साथ फार्म-छह भरकर नाम शामिल करवाने के लिए दावा प्रस्तुत कर सकता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे मतदाता सूची में अपना नाम और दर्ज विवरण अवश्य जांच लें। नाम या अन्य विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि मिलने पर निर्धारित अवधि में दावा अथवा आपत्ति दर्ज कराएं।