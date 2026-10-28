सिर्फ 5 हजार में 5 लाख तक का इलाज, हरियाणा में चिरायु योजना का दायरा बढ़ा; अब मिडल क्लास को भी फायदा

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। महंगे इलाज के खर्च से मध्य आय वर्ग के परिवारों को राहत देने के लिए हरियाणा सरकार ने चिरायु स्वास्थ्य योजना का विस्तार किया है।

अब तीन लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले पात्र परिवार भी निर्धारित अंशदान देकर योजना का लाभ उठा सकेंगे। एक नवंबर यानी हरियाणा दिवस से लागू होने वाली इस व्यवस्था के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार मिलेगा।