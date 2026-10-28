नमो भारत का विस्तार: मेरठ से सीधे जुड़ेंगे जेवर, गुरुग्राम व पानीपत, बनेंगे 9 नए काॅरिडोर; पूरे NCR की यात्रा होगी आसान 

प्रदीप द्विवेदी, मेरठ। देश के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) यानी नमो भारत अभी मेरठ से दिल्ली पहुंचा रही है, कुछ समय बाद इसी ट्रेन से मेरठ के लोग पूरे एनसीआर की यात्रा कर सकेंगे। नमो भारत जेवर एयरपोर्ट तो पहुंचाएगी ही, यह गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत समेत आसपास के कई शहरों की यात्रा कराएगी।

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ काॅरिडोर के निर्माण के बाद अब चार नए कारिडोर को गति देने की तैयारी है, जिसकी डीपीआर भारत सरकार व प्रदेश सरकार की कैबिनेट से स्वीकृति की प्रक्रिया में है। पांच अन्य काॅरिडोर भी भविष्य में बनेंगे। मेरठ के लोगों को सबसे अधिक सुविधा जेवर एयरपोर्ट तक काॅरिडोर बन जाने से होगी। यह काॅरिडोर नमो भारत के गाजियाबाद स्टेशन से एयरपोर्ट तक बनेगा। प्रदेश सरकार इस काॅरिडोर को जल्द से जल्द तैयार करने के लिए प्रयासरत है, इसीलिए अलवर व पानीपत कारिडोर के साथ ही इसकी भी फाइल स्वीकृति की प्रक्रिया में पहुंच चुकी है।

वहीं दिल्ली-गुरुग्राम-एसएनबी (शाहजहांपुर-नीमराना-बहरोड़)-अलवर कारिडोर व दिल्ली-पानीपत-करनाल कारिडोर के लिए यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य जारी है। इसके तहत सड़क किनारे स्थित विद्युत उपकरणों, टेलीफोन लाइनों, गैस व पेयजल पाइप लाइन आदि को स्थानांतरित किया जा रहा है। पहले बनेंगे ये चार काॅरिडोर दिल्ली-गुरुग्राम-एसएनबी (शाहजहांपुर-नीमराना-बहरोड़)-अलवर काॅरिडोर

दिल्ली-पानीपत-करनाल काॅरिडोर

गाजियाबाद-जेवर (नरेन्द्र मोदी एयरपोर्ट) काॅरिडोर

गुरुग्राम-फरीदाबाद-नोएडा-ग्रेटर नोएडा काॅरिडोर भविष्य के 5 काॅरिडोर दिल्ली-फरीदाबाद-बल्लभगढ़-पलवल

गाजियाबाद-खुर्जा

दिल्ली-बहादुरगढ़-रोहतक

गाजियाबाद-हापुड़

दिल्ली-शाहदरा-बड़ौत ये है नमो भारत ट्रेन की विशेषता 180 किमी प्रति घंटे है डिजाइन गति

160 किमी प्रति घंटे है संचालन गति

90 किमी प्रति घंटे है औसत संचालन गति

6 डिब्बों की ट्रेन है जिसमें बैठने के लिए कुर्सियां हैं और सामान रखने के लिए लगेज रैक भी है। दिल्ली-एनसीआर में पार्सल सेवा की तलाशी जा रही है संभावना दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ काॅरिडोर पर ट्रेन का संचालन जारी है। अब इसमें पार्सल सेवा भी शुरू करने की तैयारी है ताकि लोगों को सामान मंगवाने की आसानी हो जाए। इसके लिए एनसीआरटीसी ने ब्लू डार्ट-डीएचएल के साथ एमओयू किया है। कंपनी सर्वे करके इस संबंध में अपनी योजना एनसीआरटीसी के साथ साझा करेगी।