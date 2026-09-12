17 सितंबर को हरियाणा में जलेंगे 30000 आशीर्वाद के दीये, 17 अक्टूबर तक चलेगा BJP का सेवा संकल्प अभियान

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्षों के सेवा, सुशासन, त्याग और समर्पण को समर्पित ‘सेवा संकल्प अभियान’ को भाजपा हरियाणा में व्यापक जनभागीदारी के साथ चलाएगी।

अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को सेवा दिवस के रूप में होगी। इस दिन प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में 30 हजार आशीर्वाद के दीये जलाए जाएंगे। इसके बाद 17 अक्टूबर तक विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, स्वास्थ्य, पर्यावरण और युवा केंद्रित कार्यक्रमों की श्रृंखला चलेगी।

शनिवार को भाजपा कार्यालय गुरुकमल में पत्रकार वार्ता में प्रदेशाध्यक्ष डा. अर्चना गुप्ता ने बताया कि अभियान को केवल भाजपा कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं रखा जाएगा। सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों और आम नागरिकों को इससे जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य सेवा के विचार को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना और प्रत्येक हरियाणवी की भागीदारी सुनिश्चित करना है। आमजन अपने घरों में भी दीये जलाकर अभियान से जुड़ेंगे। इसके साथ प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों पर बड़े आयोजन होंगे।