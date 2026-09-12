17 सितंबर को हरियाणा में जलेंगे 30000 आशीर्वाद के दीये, 17 अक्टूबर तक चलेगा BJP का सेवा संकल्प अभियान
भाजपा हरियाणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर 'सेवा संकल्प अभियान' चलाएगी। यह अभियान ...और पढ़ें
HighLights
प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्षों की सेवा को समर्पित अभियान।
17 सितंबर को 'सेवा दिवस' पर 30 हजार दीये जलेंगे।
रक्तदान, मोतियाबिंद मुक्त हरियाणा जैसे कार्यक्रम होंगे।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्षों के सेवा, सुशासन, त्याग और समर्पण को समर्पित ‘सेवा संकल्प अभियान’ को भाजपा हरियाणा में व्यापक जनभागीदारी के साथ चलाएगी।
अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को सेवा दिवस के रूप में होगी। इस दिन प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में 30 हजार आशीर्वाद के दीये जलाए जाएंगे। इसके बाद 17 अक्टूबर तक विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, स्वास्थ्य, पर्यावरण और युवा केंद्रित कार्यक्रमों की श्रृंखला चलेगी।
शनिवार को भाजपा कार्यालय गुरुकमल में पत्रकार वार्ता में प्रदेशाध्यक्ष डा. अर्चना गुप्ता ने बताया कि अभियान को केवल भाजपा कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं रखा जाएगा। सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों और आम नागरिकों को इससे जोड़ा जाएगा।
उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य सेवा के विचार को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना और प्रत्येक हरियाणवी की भागीदारी सुनिश्चित करना है। आमजन अपने घरों में भी दीये जलाकर अभियान से जुड़ेंगे। इसके साथ प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों पर बड़े आयोजन होंगे।
कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर पर एक लाख दीये, पानीपत के देवी मंदिर में 50 हजार दीये जलाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। गुरुग्राम के प्राचीन शीतला माता मंदिर, पंचकूला के माता मनसा देवी मंदिर और जींद के रानी तालाब सहित अन्य स्थानों पर भी कार्यक्रम होंगे।
17 सितंबर को कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में रक्तदान अभियान का शुभारंभ होगा। इसके बाद प्रतिदिन एक जिले में बड़े रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें युवाओं की भागीदारी पर विशेष जोर रहेगा।
मोतियाबिंद मुक्त हरियाणा का संकल्प
सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेशभर में स्वास्थ्य जांच और मोतियाबिंद उपचार शिविर लगाए जाएंगे। भाजपा, सरकार, सामाजिक संस्थाओं और एनजीओ के सहयोग से ‘कैटरैक्ट फ्री हरियाणा’ के संकल्प को आगे बढ़ाया जाएगा।
स्कूलों में ‘मेरे सपनों का भारत’ विषय पर ड्राइंग और भाषण प्रतियोगिताएं होंगी। बच्चों के लिए प्रतियोगिताओं के साथ माताओं को पोषण संबंधी जानकारी दी जाएगी। अंगदान को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।
सात अक्टूबर को प्रदेश के विभिन्न जिलों में ‘सेवा ज्योति यात्रा’ निकाली जाएगी। यात्रा के माध्यम से सेवा, सुशासन और विकास का संदेश जन-जन तक पहुंचाया जाएगा।
पत्रकार वार्ता के दौरान महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव महाराज, पूर्व कुलपति डा. अशोक दिवाकर, भाजपा प्रदेश महामंत्री सत्यप्रकाश जरावता एवं जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी भी मौजूद रहे।
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