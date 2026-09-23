गुरुग्राम के सेक्टर-44 में बनेगा सरकारी इंटरनेशनल बोर्ड स्कूल, पांच एकड़ जमीन चिह्नित

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने सेक्टर-44 में सरकारी इंटरनेशनल बोर्ड स्कूल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। स्कूल के लिए रमाडा होटल के पास करीब पांच एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। इसके लिए सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद चार महीने में स्कूल की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी।

स्कूल का भवन पांच मंजिला होगा और इसे ग्रीन बिल्डिंग के आधार पर तैयार किया जाएगा। सलाहकार कंपनी भवन का डिजाइन तैयार करने के साथ निर्माण लागत, फायर उपकरण, सोलर पावर सिस्टम, सीसीटीवी और इंटीरियर पर होने वाले खर्च का भी आकलन करेगी।