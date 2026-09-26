सिर्फ 17 की उम्र में देश को दिलाया गोल्ड, एशियन गेम्स कबड्डी फाइनल में चमकीं गुरुग्राम की निकिता

आदित्य राज, गुरुग्राम। एशियन गेम्स के कबड्डी मैट पर शनिवार को भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया। रोमांच से भरपूर स्वर्ण पदक के मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने ईरान को 37-34 से शिकस्त देकर सोना अपने नाम कर लिया।

निर्णायक मुकाबले में तीन अंकों के अंतर से मिली जीत ने भारतीय खिलाड़ियों के जुझारूपन, रणनीति और दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता को सामने रखा। भारत ने इससे पहले ग्रुप चरण में भी ईरान को 37-23 से हराया था।

निकिता ने एशियन गेम्स में दिखाया दम इस ऐतिहासिक जीत में गुरुग्राम की निकिता कुमारी भी भारतीय टीम का हिस्सा रहीं। 17 वर्षीय निकिता मूल रूप से हरियाणा के हांसी जिले के गांव हसनगढ़ की रहने वाली हैं और गुरुग्राम के द्रोणाचार्य राजकीय महाविद्यालय में प्रथम वर्ष की छात्रा हैं।

वह भारतीय महिला टीम की सबसे कम उम्र की खिलाड़ियों में शामिल हैं। सीनियर स्तर के इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहली बार उतरकर निकिता ने अपने आत्मविश्वास और खेल क्षमता का परिचय दिया। ईरान के खिलाफ ग्रुप मुकाबले में उन्होंने दबाव के समय दो महत्वपूर्ण सुपर रेड किए थे और उनकी कोई रेड खाली नहीं गई थी। फाइनल में चोट लगने के बाद भी वह मैदान से बाहर नहीं हुईं बल्कि मुकाबला करती रहीं।

आठ साल की उम्र से खेल रहीं कबड्डी निकिता की उपलब्धि के पीछे वर्षों की मेहनत है। उन्होंने महज आठ वर्ष की उम्र में हसनगढ़ के सरकारी स्कूल से कबड्डी का अभ्यास शुरू किया था। अंडर-18 स्तर पर वह भारतीय टीम की कप्तानी भी कर चुकी हैं और टीम को स्वर्ण दिला चुकी हैं।