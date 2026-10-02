गुरुग्राम में बुलडोजर के सामने खड़ी हो गईं 100 महिलाएं, HSVP टीम का विरोध; बिना कार्रवाई ही लौटना पड़ा

जागरण संवाददाता, नया गुरुग्राम। सेक्टर-37सी स्थित क्रोना ऑप्टस सोसायटी में राजस्व रास्ते की जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची एचएसवीपी की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा।

कार्रवाई के दौरान सोसायटी की 100 से अधिक महिलाएं बुलडोजर के सामने खड़ी हो गईं। इसके बाद 250 से 300 लोग मौके पर जुट गए और एचएसवीपी व पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी।

पुलिस बल की कमी के चलते तोड़फोड़ दस्ते को वापस लौटना पड़ा।

100 से अधिक महिलाएं बुलडोजर के सामने

बृहस्पतिवार शाम एचएसवीपी का तोड़फोड़ दस्ता राजस्व रास्ते की जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने पहुंचा था। कार्रवाई शुरू होते ही सोसायटी की 100 से अधिक महिलाएं बुलडोजर के सामने खड़ी हो गईं।

विरोध बढ़ने के साथ ही करीब 250 से 300 लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने एचएसवीपी और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। स्थिति को देखते हुए और पर्याप्त पुलिस बल नहीं होने के कारण टीम को वापस लौटना पड़ा।