गुरुग्राम में बनेगा इंडिया इंटरनेशनल कल्चरल सेंटर, म्यूजियम भी होगा; NBCC और IRFC का बड़ा प्रोजेक्ट

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर सिटी में भारत की सांस्कृतिक विरासत और वैश्विक सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए इंडिया इंटरनेशनल कल्चरल सेंटर (IICC) बनाया जाएगा।

इसके निर्माण के लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन नवरत्न सीपीएसई एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने इंटरनेशनल दिव्य परिवार सोसायटी (IDPS), नई दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

परियोजना इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (IRFC) की सीएसआर पहल के तहत विकसित की जाएगी।

सेक्टर-9ए में बनेगा सांस्कृतिक केंद्र

प्रस्तावित IICC सेक्टर-9ए में बनाया जाएगा। यह इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से करीब 20 मिनट की दूरी पर और द्वारका एक्सप्रेसवे के नजदीक होगा।

केंद्र को भारत और विश्व के बीच सांस्कृतिक सेतु के रूप में विकसित करने की योजना है। यहां अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों, कलाकारों, विद्वानों और पर्यटकों के लिए विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जा सकेंगी।

सरस्वती संग्रहालय और गुरुकुल होगा

केंद्र में प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणालियों और पांडुलिपियों को समर्पित सरस्वती संग्रहालय बनाया जाएगा। संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार के लिए गुरुकुल और भाषा विद्यालय भी होंगे।

इसके अलावा अत्याधुनिक सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्र में शोध केंद्र, पुस्तकालय और अभिलेखागार की सुविधा भी होगी।

13,562 वर्ग फुट में होगा निर्माण

IICC का निर्माण 1,260 वर्ग मीटर यानी 13,562.64 वर्ग फुट के भूखंड पर किया जाएगा। भवन में तीन बेसमेंट, स्टिल्ट, भूतल और सात मंजिलें होंगी। पूरे परिसर को ग्रीन बिल्डिंग के रूप में विकसित किया जाएगा।