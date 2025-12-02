Language
    गुरुग्राम में होगी पानी की भारी किल्लत, 3 और 4 दिसंबर को नहीं आएगा पेयजल; देखें प्रभावित इलाकों की लिस्ट

    By Sandeep Kumar Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 09:26 PM (IST)

    गुरुग्राम में जीएमडीए चंदू बुढेड़ा जल शोधन संयंत्र से दो दिन पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। 3 दिसंबर से 5 दिसंबर 2025 तक 1600 एमएम पाइपलाइन की मरम्मत और ...और पढ़ें

    जीएमडीए चंदू बुढेड़ा जल शोधन संयंत्र (वाटर ट्रीटमेंट प्लांट) से दो दिन गुरुग्राम में पेयजल आपूर्ति नहीं करेगा।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) चंदू बुढेड़ा जल शोधन संयंत्र (वाटर ट्रीटमेंट प्लांट) से दो दिन शहर में पेयजल आपूर्ति नहीं करेगा। जीएमडीए के अधिकारियों ने बताया कि तीन दिसंबर 2025 को सुबह 11 बजे से लेकर पांच दिसंबर 2025 को सुबह 11 बजे तक 1600 एमएम पाइपलाइन के कनेक्शन और मरम्मत कार्य के चलते पानी की आपूर्ति पूरी तरह बाधित रहेगी।

    सेक्टर 51 स्थित बूस्टिंग स्टेशन के लिए 1600 एमएम व्यास की नई पाइपलाइन जोड़ने और बसई फ्लाईओवर के पास पुरानी 1600 एमएम पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही चंदू बुढ़ेड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में मरम्मत कार्य भी किया जाएगा। इंजीनियरिंग विंग के अनुसार, इन सभी कार्यों को पूरा करने में लगभग 48 घंटे लगेंगे, जिसके दौरान जलापूर्ति पूरी तरह से बंद रहेगी।

    इन क्षेत्रों को नहीं मिलेगा पेयजल

    इस शटडाउन का असर सेक्टर 37, 42 से 74 तथा गांव बादशाहपुर सहित आसपास के इलाकों पर पड़ेगा। इन क्षेत्रों में रहने वाले लाखों उपभोक्ताओं को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि वे पानी का उपयोग संयमित रूप से करें, ताकि शटडाउन अवधि में पूरी तरह सूखे की स्थिति से बचा जा सके।

    • सेक्टर- 37
    • सेक्टर- 42
    • सेक्टर- 74
    • बादशाहपुर
    • बादशाहपुर के आसपास के इलाके

    जीएमडीए के कार्यकारी अभियंता (इंफ्रा-2) ने नोटिस में कहा है कि आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर जलापूर्ति उपलब्ध नहीं होगी। इसलिए सभी उपभोक्ता समय रहते पानी को स्टारेकर लें और इसका दुरुपयोग न करें। अधिकारियों का कहना है कि पाइपलाइन कनेक्शन व मरम्मत का यह कार्य भविष्य में जल आपूर्ति प्रणाली को और अधिक सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक है। कार्य पूरा होते ही प्रभावित क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति चरणबद्ध तरीके से बहाल कर दी जाएगी।

