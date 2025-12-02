Language
    'मैं जान देने जा रहा हूं', फेसबुक पर लिखी पोस्ट और दरवाजे पर पहुंच गई पुलिस, मेटा के एक मैसेज ने ऐसे बचाई युवक की जान

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 07:13 AM (IST)

    फेसबुक पर आत्महत्या की पोस्ट डालने वाले एक युवक की जान मेटा की सतर्कता और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से बच गई। युवक ने महिला मित्र से नाराज होकर यह पोस्ट की थी। मेटा के गुरुग्राम कार्यालय ने तुरंत इसे चिन्हित कर सूचना डीजीपी कार्यालय लखनऊ को भेजी, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और युवक को समय रहते बचा लिया।    

    जागरण संवाददाता, बिजनौर। मेटा के संदेश के बाद पुलिस की सतर्कता से रविवार रात एक युवक की जान बच गई। महिला मित्र से नाराज युवक ने फेसबुक पर आत्महत्या करने की पोस्ट डाल दी। मेटा के गुरुग्राम कार्यालय ने इस पोस्ट का तत्काल संज्ञान लिया और इसकी सूचना डीजीपी कार्यालय लखनऊ को दी गई।

    यहां से सूचना बिजनौर पुलिस को दी। कुछ ही देर में पुलिस युवक के घर पहुंच गई।नगर निवासी युवक का एक युवती से प्रेम संबंध है। किसी बात पर दोनों में विवाद हो गया। इससे आहत युवक ने रविवार देर शाम फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वह जान देने जा रहा है।

    युवक की पोस्ट का संज्ञान लेते हुए मेटा के गुरुग्राम स्थित कार्यालय ने डीजीपी कार्यालय लखनऊ को जानकारी दी। वहां से बिजनौर पुलिस को युवक को तलाश करने के लिए निर्देश दिए। कुछ ही देर में शहर कोतवाली पुलिस युवक के घर पहुंच गई। युवक को पुलिस कोतवाली ले गई। कुछ देर बाद युवक के स्वजन भी कोतवाली पहुंचे। यहां युवक को समझाया गया और उसकी काउंसलिंग कराई गई।

    युवक ने गलती स्वीकार की। पुलिस ने भी चेतावनी देकर उसे स्वजन के साथ भेज दिया। शहर कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र सोलंकी का कहना है कि डीजीपी कार्यालय से सूचना के बाद युवक को तलाश किया गया। स्वजन के सामने गलती स्वीकार करने और काउंसलिंग के बाद युवक को समझाकर घर भेज दिया।