जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। ट्रैफिक नियमों का उलंघन करने और चालान राशि जमा न करने पर ट्रैफिक पुलिस लगातार वाहनों को जब्त कर रही है।

इसी कड़ी में शनिवार को अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो बाइक को जब्त किया। इन पर सात लाख 45 हजार रुपये की चालान राशि लंबित थी।

मोटरसाइकिल पर चार लाख से ज्यादा का चालान

ट्रैफिक पुलिस स्टेशन एक के प्रभारी इंस्पेक्टर लोकेश और उनकी टीम ने एक मोटरसाइकिल को जांच के लिए रुकवाया। वाहन चालक से मोटरसाइकिल के दस्तावेज मांगे गए। वह दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।