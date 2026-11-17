सावधान ! गुरुग्राम में सड़क पर कचरा फेंकने वालों की खैर नहीं, अब एआई करेगा निगरानी

संदीप कुमार, गुरुग्राम। शहर में खुले में कचरा डालकर गंदगी फैलाने वालों पर अब तकनीक से निगरानी रखी जाएगी। नगर निगम गुरुग्राम शहर के 150 कचरा संवेदनशील स्थलों (गार्बेज वल्नरेबल प्वाइंट्स) पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी कर रहा है।

इन कैमरों से कचरा डालने वाले व्यक्ति के साथ-साथ उसके वाहन की भी पहचान की जा सकेगी। कैमरों के साथ अनाउंसमेंट सिस्टम भी लगाया जाएगा, जिसके माध्यम से मौके पर ही लोगों को कचरा नहीं डालने की चेतावनी दी जाएगी।

तकनीक का ट्रायल शुरू नगर निगम के सेक्टर-34 स्थित कार्यालय में इस तकनीक का ट्रायल शुरू हो गया है। योजना के तहत लगाए जाने वाले एआई आधारित कैमरे कचरा डालने की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। यदि कोई व्यक्ति सड़क किनारे, खाली प्लॉट या सार्वजनिक स्थान पर कचरा डालता है, तो कैमरे में उसकी तस्वीर और गतिविधि रिकॉर्ड होगी।

साथ ही, यदि वह किसी वाहन से कचरा फेंकता है, तो वाहन की भी पहचान की जा सकेगी। इस तरह केवल वाहन नंबर ही नहीं, बल्कि कचरा डालने वाले व्यक्ति की पहचान भी कार्रवाई का आधार बनेगी। अनाउंसमेंट से मौके पर ही मिलेगी चेतावनी कैमरों के साथ लगाए जाने वाले अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए लोगों को मौके पर ही चेतावनी दी जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य लोगों को मौके पर ही रोकना और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा डालने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना है।