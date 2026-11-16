प्रदूषण को लेकर कितनी गंभीर गुरुग्राम की फैक्ट्रियां? प्रशासन की कार्रवाई में सामने आई ये सच्चाई

संदीप कुमार, गुरुग्राम। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की ओर से वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (एपीसीडी) नहीं लगाने वाले उद्योगों को बंद करने के आदेश के बाद हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण शुरू कर दिया है।

गुरुग्राम और मानेसर में की गई जांच के दौरान चार उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगे हुए मिले, जबकि दो उद्योग पहले ही बंद हो चुके हैं। मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाई थी गड़बड़ी की जानकारी जांच में सामने आया कि कुछ उद्योगों ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर पंजीकरण करा रखा था, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण इसकी जानकारी मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाई थी।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गुरुग्राम उत्तर के क्षेत्रीय अधिकारी हरीश शर्मा ने बताया कि उनके क्षेत्र में दो औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया गया है। दोनों उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगे हुए मिले हैं। इन उपकरणों के माध्यम से उत्सर्जन की निगरानी की जा रही है। वहीं, गुरुग्राम दक्षिण के क्षेत्रीय अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि उनके क्षेत्र में भी दो उद्योगों का निरीक्षण किया गया है। दोनों उद्योग निर्धारित मानकों के अनुसार काम करते मिले हैं। इनके यहां भी एपीसीडी लगाए गए हैं।

दो उद्योग पहले ही हो चुके हैं बंद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार, जिन उद्योगों को लेकर कार्रवाई के आदेश जारी किए गए थे, उनमें से दो इकाइयां पहले ही बंद हो चुकी हैं। वहीं, अन्य इकाइयों की स्थिति का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है।