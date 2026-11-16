पंजाब में धान की लिफ्टिंग ने बनाया रिकॉर्ड, 150 लाख मीट्रिक टन का आंकड़ा पार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब की मंडियों से अब तक 150 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की लिफ्टिंग हो चुकी है। कुल आवक 186 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच गई है, जिसमें से 183 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। खरीद के बाद 8,28,793 किसानों के बैंक खातों में 42,404 करोड़ रुपये से अधिक जमा कराए गए हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक्क की निगरानी में खरीद जारी है। सरकार के अनुसार, 72 घंटे के निर्धारित खरीद समय के मुकाबले लिफ्टिंग का प्रतिशत 85.99 प्रतिशत तक पहुंचा है।