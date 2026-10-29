NH-48 पर धू-धू कर जली चलती Swift कार, चालक ने कूदकर बचाई जान

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर बिलासपुर चौक के पास बुधवार को चलती मारुति स्विफ्ट कार में अचानक आग लग गई। कार के बोनट से धुआं निकलता देख चालक ने गाड़ी रोक दी और तुरंत बाहर निकल गया।

इससे उसकी जान बच गई, जबकि आग से कार पूरी तरह जल गई। हादसे के कारण हाईवे पर कुछ देर तक यातायात प्रभावित रहा।

दिल्ली से जयपुर जा रही थी कार

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार दिल्ली से जयपुर की ओर जा रही थी। बिलासपुर चौक के पास पहुंचते ही कार के इंजन वाले हिस्से से काला धुआं निकलने लगा। कुछ ही देर में आग की लपटें उठने लगीं।