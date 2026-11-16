बेसहारा बेजुबान पशुओं के लिए सहारा बनीं गुरुग्रामं की गौशालाएं, ऐसे हो रही देखभाल

वरुण त्रिवेदी, गुरुग्राम। सड़क पर घायल अवस्था में पड़े बेजुबान गोवंशी की मदद के लिए जब कोई स्थानीय व्यक्ति आगे आता है, तो उसके लिए जिंदगी की एक नई राह खुल जाती है। साइबर सिटी में ऐसे ही गोवंशियों को नगर निगम कर्मी, पुलिस, स्वयंसेवी संस्थाओं और गोशालाओं के माध्यम से नया जीवन मिल रहा है।

स्थानीय लोगों की सूचना पर निगमकर्मी और गोसेवक सड़क किनारे घायल और बेसराहा गोवंशियों को उठाकर गोशालाओं तक पहुंचाते हैं। इसके बाद यहां उपचार, भोजन और नियमित देखभाल के माध्यम से उन्हें स्वस्थ करने का प्रयास किया जाता है। दूसरे गौवंशियों के साथ रह रहीं गायें कार्टरपुरी स्थित कामधेनु धाम गोशाला में शंखपुष्पी, पृथ्वी और नैनी ऐसी ही गायें हैं, जिन्हें घायल अवस्था में सड़क किनारे मिलने के बाद नगर निगम की टीम गोशाला लेकर पहुंची थी। अब ये गायें स्वस्थ हैं और गोशाला में दूसरे गोवंशियों के साथ रह रही हैं।

गोशाला के अध्यक्ष एवं हरियाणा गोसेवा आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष पूरन यादव लोहचब के अनुसार, यहां गोवंशियों की देखभाल के लिए चिकित्सक, ग्वाले और पौष्टिक चारे की व्यवस्था है। प्रत्येक गोवंशी की जियो टैगिंग कर उसका रिकार्ड भी रखा जाता है। नंदू और डीसी जैसे नाम वाले नंदी भी गोशाला के परिवार का हिस्सा हैं।

पुलिस ने बचाया, गोसेवा धाम में मिला आश्रय गाड़ौली खुर्द स्थित माधव गोसेवा धाम में भी बेसहारा गोवंशियों की देखभाल की जा रही है। किराये की जमीन पर संचालित इस गोशाला में पुलिस की कार्रवाई के दौरान बचाए गए गोवंशियों को आश्रय दिया गया है।