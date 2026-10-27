गुरुग्राम के सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन पर लड़के-लड़कियों के दो गुट भिड़े, जमकर हुई पत्थरबाजी; वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास लड़के और लड़कियों के दो गुटों में पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। मंगलवार सुबह से ही इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह मामला डीएलएफ फेज-दो थाना क्षेत्र का है। वीडियो के प्रसारित होने के बाद पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।

सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में दिख रहा है कि दो लड़कियां और कुछ लड़कों में पहले बहसबाजी होती है। इसके बाद दोनों तरफ से पथराव शुरू हो जाता है। गनीमत रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। यह वीडियो सोमवार रात का बताया जा रहा है। वहां से गुजर रहे लोगों ने इस झगड़े का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया।