गुरुग्राम जिला अस्पताल में गंभीर मरीज को नहीं मिला इलाज, एंबुलेंस भी नहीं

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त और बेहतर इलाज देने के दावों के बीच सेक्टर-10 स्थित जिला नागरिक अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। यहां अपनी गंभीर हालत में पत्नी को लेकर पहुंचे एक ऑटो चालक ने चार दिन तक इलाज के लिए भटकने का आरोप लगाया है।

उसका दावा है कि अस्पताल में पत्नी को उपचार मिलने के बजाय पर्ची, फाइल और जांच के लिए इधर-उधर दौड़ाया जाता रहा। आखिरकार इलाज की आस में अस्पताल पहुंचे चालक को गंभीर हालत में पत्नी के साथ उत्तर प्रदेश लौटना पड़ा।