मुंगेर में खड़े ट्रक से टकराई नारियल लदी पिकअप, पश्चिम बंगाल के ड्राइवर की मौके पर मौत, झपकी से हुआ हादसा

संवाद सूत्र, हवेली खड़गपुर (मुंगेर)। Munger Accident Pickup Truck Driver: मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर अनुमंडल अंतर्गत गंगटा थाना क्षेत्र में सोमवार की अहले सुबह एक भीषण सड़क हादसे में पिकअप के ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि उपचालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया।

हादसा इतना भयानक था कि नारियल लदा पिकअप सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जोरदार तरीके से टकरा गया, जिससे चालक की मौके पर ही सांसें थम गईं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पश्चिम बंगाल से नारियल लादकर एक पिकअप वाहन मुंगेर की ओर आ रहा था। वाहन जैसे ही गंगटा मोड़ से आगे बढ़कर गंगटा थाना क्षेत्र के बनाहरा चौक के समीप पहुँचा, वैसे ही चालक को झपकी आ गई।