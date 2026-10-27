10 साल साइकिल की दुकान पर बनाता रहा पंक्चर, अब Indian Railway के लिए काम करेगा मुंगेर का लाल

शशिकांत, धरहरा (मुंगेर)। Munger Sachin Kumar ALP Success Story: जिस उम्र में युवा अपने भविष्य के सपनों को आकार देने के लिए बड़े-बड़े संस्थानों और महंगे संसाधनों की तलाश करते हैं, उस उम्र में धरहरा के कुमारपुर निवासी सचिन कुमार के कंधों पर पूरे परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी आ गई थी।

पिता की सेहत खराब रहने के कारण घर की मुफलिसी और बढ़ गई, जिसे संभालने के लिए सचिन ने साइकिल की दुकान थाम ली। दिनभर ग्राहकों की साइकिलों के पंचर बनाना, उनकी मरम्मत करना और ग्राहकों का इंतजार करने के बीच भी उनके मन में रेलवे में नौकरी पाने का एक सपना पल रहा था। दुकान की कमाई से घर का चूल्हा जलाने और बचे हुए समय में अपनी पढ़ाई जारी रखने के बीच उन्होंने कभी अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया। लगभग दस वर्षों के कड़े संघर्ष और अटूट मेहनत के बाद आखिरकार उनकी तपस्या रंग लाई।

अब सचिन ट्रेन के इंजन में बैठकर देश की रेल सेवा में अपना योगदान देंगे। 25 वर्षीय सचिन का चयन रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) के पद पर भुवनेश्वर रेलवे जोन में हुआ है। उनके पूरे परिवार और क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है।

दुकान और पढ़ाई के बीच बिठाया बेहतरीन तालमेल सचिन ने अपनी शुरुआती शिक्षा डीपी यादव उच्च विद्यालय, घटवारी से पूरी की। आर्थिक तंगी इतनी अधिक थी कि किसी बड़े शहर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग लेना उनके लिए संभव नहीं था।