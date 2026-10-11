गुरुग्राम की कृष्णा कॉलोनी के घरों में आ रहा गंदा पानी, टैंकरों पर निर्भर हुए लोग; बीमारी फैलने का अंदेशा

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। कृष्णा कालोनी की गली नंबर पांच में घरों में सीवरयुक्त पानी आने से लोग परेशान हैं। पिछले दस दिन से लगातार आ रही समस्या के कारण लोगों को पीने के पानी के लिए टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं।

लोगों का कहना है कि घरों में आ रहे पानी से दुर्गंध आती है और यह पीने लायक नहीं है। दूषित पानी के इस्तेमाल से बीमारियां फैलने का अंदेशा बना हुआ है। लोगों ने नगर निगम से जल्द समस्या का समाधान कराने की मांग की है।

टैंकर के पानी पर निर्भर लोग स्थानीय लोगों के अनुसार, घरों में आ रहे पानी में दुर्गंध होने के कारण इसका इस्तेमाल पीने और खाना बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। ऐसे में लोगों को अपनी जेब से पैसे खर्च कर पानी के टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि पेयजल आपूर्ति की जिम्मेदारी नगर निगम की है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होने से उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोगोंं का आरोप है कि नगर निगम ने पेयजल लाइन अधूरी बिछाई है।