गुरुग्राम में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने फुटपाथ पर सो रहे बुजुर्गों को कुचला, कार छोड़कर युवक-युवती फरार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के बादशाहपुर थाना क्षेत्र में सोहना रोड पर रविवार सुबह करीब 5 बजे तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आयरिया मॉल के पास बादशाहपुर से सोहना की तरफ जा रही एक फॉर्च्यूनर गाड़ी अनियंत्रित होकर फुटपाथ पर चढ़ गई।

गाड़ी के एयरबैग खुले फुटपाथ पर सो रहे दो बुजुर्ग उसकी चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें कुचलने के बाद फॉर्च्यूनर सामने फुटपाथ पर खड़ी एक क्रेन से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी के एयरबैग खुल गए।

गाड़ी छोड़कर ड्राइवर फरार प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, गाड़ी में एक युवक और एक युवती सवार थे। हादसे के तुरंत बाद दोनों गाड़ी मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। लोगों का आरोप है कि दोनों शराब के नशे में थे और गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में थी।