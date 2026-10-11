गाजियाबाद में गंगनहर पुल के पास अनियंत्रित होकर पलटी उत्तराखंड रोडवेज की बस, ड्राइवर समेत 14 लोग घायल

जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। दिल्ली-मेरठ मार्ग पर मुरादनगर गंगनहर पुल के निकट डिवाइडर से टकराकर उत्तराखंड रोडवेज की बस पलट गई। बस पलटने के बाद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। वहीं, आनन-फानन में घायल लोगों को बस से बाहर निकाला गया।

जानकारी के अनुसार, इस हादसे में 14 यात्री घायल हुए हैं। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। यह बस दिल्ली से रुड़की जा रही थी। हादसे में चालक और परिचालक भी घायल हुए हैं। खबर को अपडेट किया जा रहा है-