गाजियाबाद में गंगनहर पुल के पास अनियंत्रित होकर पलटी उत्तराखंड रोडवेज की बस, ड्राइवर समेत 14 लोग घायल
दिल्ली-मेरठ मार्ग पर मुरादनगर गंगनहर पुल के पास उत्तराखंड रोडवेज की बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस हादसे में ...और पढ़ें
HighLights
मुरादनगर गंगनहर पुल के पास बस डिवाइडर से टकराई।
हादसे में चालक-परिचालक समेत 14 यात्री घायल हुए।
दिल्ली-मेरठ मार्ग पर उत्तराखंड रोडवेज की बस पलटी।
जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। दिल्ली-मेरठ मार्ग पर मुरादनगर गंगनहर पुल के निकट डिवाइडर से टकराकर उत्तराखंड रोडवेज की बस पलट गई। बस पलटने के बाद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। वहीं, आनन-फानन में घायल लोगों को बस से बाहर निकाला गया।
जानकारी के अनुसार, इस हादसे में 14 यात्री घायल हुए हैं। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। यह बस दिल्ली से रुड़की जा रही थी। हादसे में चालक और परिचालक भी घायल हुए हैं।
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