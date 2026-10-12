गुरुग्राम में पुरानी गाड़ियों पर एक्शन, 3 सप्ताह में ले जाना है NCR से बाहर; 13,426 गाड़ी मालिकों को नोटिस

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) ने सख्ती बरतने का निर्णय लिया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में निर्धारित समयसीमा पूरी कर चुके वाहनों को सड़कों से हटाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जिले में ऐसे 13,426 वाहन चिह्नित किए गए हैं, जिनकी निर्धारित समयसीमा पूरी हो चुकी है।

13,426 पुराने वाहनों को जारी होंगे नोटिस

इनमें लगभग तीन हजार व्यावसायिक वाहन शामिल हैं। आरटीए की योजना इन वाहनों के मालिकों को नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई करने की है।

अगले एक सप्ताह के भीतर सभी चिह्नित वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

नोटिस के बाद जब्त किए जाएंगे वाहन

पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। आरटीए का जोर ऐसे वाहनों को हटाने पर है, जिनका निर्धारित परिचालन समय पूरा हो चुका है।

अधिकारियों के अनुसार, नोटिस जारी करने के बाद नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इससे वाहन मालिकों को भी अपने वाहनों के संबंध में जरूरी निर्णय लेने होंगे। आरटीए की योजना के अनुसार, पहले सभी चिह्नित वाहन मालिकों को नोटिस भेजे जाएंगे। इसके बाद संबंधित वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू होगी। NCR से बाहर ले जाने के लिए तीन सप्ताह जब्त किए जाने के बाद वाहन मालिकों को तीन सप्ताह का समय दिया जाएगा। इस अवधि में उन्हें या तो अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेकर वाहन को एनसीआर से बाहर ले जाना होगा या फिर अधिकृत व्यवस्था के तहत वाहन को स्क्रैप कराना होगा।