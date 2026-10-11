गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में दवाओं की किल्लत, घंटों लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिल रही पूरी दवा

वरुण त्रिवेदी, गुरुग्राम। विश्वकर्मा कॉलोनी के संजीव कुमार कई दिन से बीमार थे, इलाज कराने जिला अस्पताल पहुंचे थे। उम्मीद थी कि डाक्टर को दिखाने के बाद दवाएं मिल जाएंगी और काम पर लौट सकेंगे।

पंजीकरण, ओपीडी और फिर दवा काउंटर पर करीब दो घंटे कतार में खड़े रहने के बाद पर्चे पर लिखी तीन दवाओं में से दो ही मिलीं। तीसरी के लिए बाजार जाने की सलाह मिली। यानी बीमारी ने शरीर को परेशान किया और व्यवस्था ने जेब पर चोट कर दी।

बाहर से दवा खरीदना मुश्किल ऐसे ही मानसिक स्वास्थ्य विभाग की ओपीडी में एक मरीज को चार में से दो दवाएं मिलीं, जबकि आर्थो ओपीडी में एक मरीज को सात में से केवल चार दवाएं दी गईं। आर्थिक तंगी के कारण महिला बाकी दवाएं बाजार से नहीं खरीद सकी और आधी दवाएं लेकर घर लौट गई।

शुक्रवार को सेक्टर-10 स्थित जिला नागरिक अस्पताल में जागरण पड़ताल के दौरान अस्पताल की फार्मेसी से पर्चे में लिखी गईं कई जरूरी दवाओं का स्टाक नहीं होने की बात कहकर कई मरीजों को लौटा दिया गया। दवा छूटने से स्थिति बिगड़ने का खतरा मरीजों ने बताया कि यह स्थित पिछले कई दिनों से है, जिससे आर्थो, मानसिक स्वास्थ्य और मेडिसिन समेत अन्य विभाग के मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। मानसिक स्वास्थ्य के मरीजों के लिए दवाओं का नियमित सेवन जरूरी है। मरीज की दवा बीच में छूटने से स्थिति बिगड़ने का खतरा रहता है।

क्या है लोगों की समस्या? जिला अस्पताल में रोज 2300 से अधिक मरीजों का पंजीकरण होता है। यहां डाक्टर पूरी बीमारी समझकर दवा लिख रहे हैं, लेकिन काउंटर पर पहुंचते ही इलाज का आधा हिस्सा बाजार के हवाले हो जाता है।