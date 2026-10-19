लाखों टैक्स के बावजूद गुरुग्राम की सड़कें बदहाल, हादसों का खतरा बढ़ा

आदित्य राज, गुरुग्राम। हर महीने लाखों रुपये प्रापर्टी टैक्स देने के बावजूद लोगों को अपने घर तक की अच्छी सड़क की सुविधा नहीं मिल रही है।

सेक्टर 22, 23 और 23ए में सड़कों की हालत खराब होने के कारण वाहन चालकों और राहगीरों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

हादसों का खतरा बढ़ गया

गड्ढों में वर्षा का पानी भरने से उनकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में दोपहिया वाहन चालकों के गिरने और दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम को लाखों रुपये टैक्स देने के बावजूद उन्हें सड़कों जैसी बुनियादी सुविधा के लिए जूझना पड़ रहा है।

स्थानीय निवासियों के अनुसार, पूरे मानसून सीजन में सड़कों पर गड्ढों और जलभराव की समस्या बनी रही। उम्मीद थी कि मानसून बीतने के बाद नगर निगम सड़कों की मरम्मत कराएगा, लेकिन अब तक हालात में सुधार नहीं हुआ है।

छह गाड़ियों से गड्ढे भरने का दावा

नगर निगम की ओर से शहर के सड़कों के गड्ढे भरने के लिए छह गाड़ियां चलाने की बात कही गई थी। हालांकि, स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके सेक्टरों में ये गाड़ियां दिखाई नहीं देतीं और सड़कों की हालत खराब है। लोगों ने सवाल उठाया कि जब गड्ढे भरने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, तो इन क्षेत्रों की सड़कों की मरम्मत क्यों नहीं हो रही।

स्थानीय लोगों ने उठाई मरम्मत की मांग स्थानीय निवासियों का कहना है कि नगर निगम को टैक्स वसूलने के साथ नागरिक सुविधाओं की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। सड़कों की बदहाली के कारण वाहन चालकों, पैदल राहगीरों और आसपास के दुकानदारों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।