Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

गुरुग्राम रोडरेज से महिला बाइकर्स में दहशत, सुरक्षित मोबिलिटी और वुमन फ्रेंडली सड़कों पर सवाल

By Vinay Trivedi Edited By: Anup Tiwari
Published: Wed, 16 Sep 2026 05:25 AM (IST)Updated: Wed, 16 Sep 2026 06:56 AM (IST)

गुरुग्राम में महिला बाइकर शिवानी चौहान के साथ हुई रोडरेज की घटना ने हाईटेक शहरों में महिला सुरक्षा की जमीनी ...और पढ़ें

महिला बाइकर्स की सुरक्षा पर उठे सवाल। जागरण

महिला बाइकर्स की सुरक्षा पर उठे सवाल। जागरण

HighLights

  1. गुरुग्राम में महिला बाइकर शिवानी चौहान के साथ रोडरेज की घटना।

  2. हाईटेक शहरों में महिला सुरक्षा और मोबिलिटी पर गंभीर सवाल।

  3. एनसीआर के 5000 से अधिक महिला बाइकर्स में दहशत का माहौल।

विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइकर शिवानी चौहान के साथ रोडरेज की घटना ने हाईटेक शहरों में शुमार गुरुग्राम में महिला सुरक्षा की जमीनी हकीकत उजागर कर दी है।

यह मामला अब सिर्फ रोडरेज या ट्रैफिक नियम उल्लंघन का नहीं, बल्कि महिलाओं की सुरक्षित मोबिलिटी और वुमन फ्रेंडली इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा सवाल बन गया है। पूरे एनसीआर में 50 से ज्यादा बाइक राइडर ग्रुप सक्रिय हैं, जिनमें पांच हजार से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं।

80110420

इस एक घटना के बाद महिला बाइकिंग ग्रुपों में दहशत है। गुरुग्राम की बाइक राइडर हिमानी आनंद का कहना है कि यह घटना सिर्फ रोडरेज या यातायात उलंघन का मामला नहीं है, यह महिलाओं की सुरक्षित मोबिलिटी और वुमन फ्रेंडली इन्फ्रास्ट्रक्चर पर गंभीर सवाल उठाती है।

महिला बाइकर को घूरते हैं लोग

गुरुग्राम की राइडर शिवानी चौधरी का कहना है कि हम महिलाओं से बार-बार यही क्यों कहा जाता है कि अकेले मत जाओ, रात में मत निकलो, अकेले बाइक मत चलाओ। हम पुरुषों को यह क्यों नहीं सिखाते कि किसी महिला को डराना, पीछा करना गलत है।

नोएडा की राइडर दिव्या संधु ने कहा कि सड़क पर कोई महिला बाइकर को पहचान लेता है तो घूरता है। कई बार तो तस्वीरें लेने के लिए मुझे बीच सड़क पर रोका गया। नोएडा की बाइक राइडर सोनिया जैन ने कहा कि गुरुग्राम में घटना करने वाला ही कैमरे के आगे आकर सफाई दे रहा है, मतलब उसको डर नहीं है।

यह भी पढ़ें- 'आरोपित जान से मारना चाहता था', गुरुग्राम हिट-एंड-रन मामले में पुलिस ने राजस्थान से दो किए गिरफ्तार

यह भी पढ़ें- गुरुग्राम हिट एंड रन केस में घायल सिया बयान दर्ज कराने पहुंचीं कोर्ट, पुलिस सुरक्षा में हुईं पेश