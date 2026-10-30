गुरुग्राम में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, प्रदूषण के स्तर में सुधार; मानेसर में AQI पहुंचा 86

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। क्षेत्र में बृहस्पतिवार से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बृहस्पतिवार शाम से शुरू हुई वर्षा का सिलसिला रातभर जारी रहा और शुक्रवार सुबह भी कई इलाकों में रुक-रुककर वर्षा होती रही।

आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग के अनुसार क्षेत्र में वर्षा का दौर जारी रहने की स्थिति बनी हुई है। लगातार हुई वर्षा से तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है।

जिले में सबसे अधिक 80 एमएम वर्षा पटौदी तहसील में दर्ज की गई। इसके अलावा सोहना में 42 एमएम, वजीराबाद में 39 एमएम, बादशाहपुर में 38 एमएम, गुरुग्राम तहसील में 27 एमएम, कादीपुर और हरसरू में 26-26 एमएम, मानेसर में 18 एमएम तथा फरुखनगर में 51 एमएम वर्षा दर्ज की गई। वर्षा से जिले के लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम ठंडा हो गया है।