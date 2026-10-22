बिजली हड़ताल से निपटने को गुरुग्राम प्रशासन अलर्ट, निर्बाध आपूर्ति पर जोर

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। बिजली कर्मचारियों की तीन दिवसीय हड़ताल के मद्देनजर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। उपायुक्त उत्तम सिंह ने बुधवार को बिजली अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने अस्पतालों, जलापूर्ति और मेट्रो जैसी आवश्यक सेवाओं पर विशेष निगरानी रखने तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक इंतजाम करने को कहा।

कर्मचारियों के शामिल होने की संभावना

ऑल इंडिया पावर कॉरपोरेशन और बिजली कर्मचारियों की विभिन्न यूनियनों ने 22, 23 और 24 अक्टूबर को हड़ताल की घोषणा की है। इसमें दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के बड़ी संख्या में कर्मचारियों के शामिल होने की संभावना है।

इससे बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। निगम की ओर से आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के लिए वैकल्पिक संसाधनों की व्यवस्था की जा रही है। उपायुक्त उत्तम सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली आपूर्ति में बाधा आने पर त्वरित कार्रवाई कर जल्द बहाली सुनिश्चित की जाए।