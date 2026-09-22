गुरुग्राम में गैंगस्टर कौशल चौधरी पर बड़ी कार्रवाई, 150 गज में बना अवैध मकान बुलडोजर से ध्वस्त

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। अपराधियों और भूमाफियाओं के खिलाफ जीरो टाॅलरेंस नीति के तहत गुरुग्राम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी द्वारा किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया।

पुलिस के अनुसार, पुख्ता खुफिया सूचना के आधार पर नाहरपुर रूपा में आरोपित द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन की पहचान की गई थी। मंगलवार दोपहर भारी मशीनरी की मदद से लगभग 150 वर्ग गज में बने अवैध मकान को पूरी तरह तोड़कर जमीन को उसके मूल स्वरूप में बहाल किया गया।

पुलिस जांच में सामने आया है कि कुख्यात गैंग्सटर नाहरपुर रूपा निवासी कौशल चौधरी पर हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, डकैती और शस्त्र अधिनियम सहित विभिन्न संगीन धाराओं में छह दर्जन से अधिक केस गुरुग्राम व अन्य जिलों में दर्ज हैं।