गुरुग्राम में LPG गैस की हो रही जमकर कालाबाजारी, 104 भरे सिलिंडर बरामद; एक आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। अपराध शाखा सेक्टर-65 की टीम ने खेड़कीदौला थाना क्षेत्र के नवादा गांव में घरेलू गैस सिलिंडरों की कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने पिकअप गाड़ी में इंडेन और भारत गैस के 104 भरे सिलिंडर बरामद कर एक आरोपित को गिरफ्तार किया है, जबकि पिकअप चालक अभी फरार है।

प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि इन सिलिंडरों को राजस्थान के अलग-अलग जगहों से लेकर खेड़कीदौला क्षेत्र में ब्लैक में बेचा जा रहा था। पिकअप में घरेलू एलपीजी के काफी सिलिंडर भरे हुए मिले पुलिस के अनुसार सोमवार रात क्राइम टीम नवादा गांव में गश्त पर थी। मुखबिर से सूचना मिली कि एक पिकअप में घरेलू एलपीजी के काफी सिलिंडर भरे हुए लदे हैं, जो ब्लैक में बेचने के लिए लाए गए हैं। जांच में पता चला कि गाड़ी का चालक राजस्थान का हजारी लाल और मालिक नवादा निवासी जितेंद्र उर्फ कालू है।

सूचना पर पुलिस जितेंद्र के घर के पास पहुंची तो पिकअप खड़ी मिली। इसमें चाबी लगी थी। पुलिस को देखकर दोनों व्यक्ति भाग गए। पिकअप की तलाशी लेने पर उसमें 104 सिलिंडर मिले। टीम ने कार्रवाई करते पिकअप मालिक जितेंद्र को बाद में पकड़ लिया।

कोई कागजात, गैस कॉपी या लाइसेंस पेश नहीं कर पाया पूछताछ में आरोपित जितेंद्र ने बताया कि पिकअप और 104 सिलिंडर उसी के हैं। चालक हजारी लाल उसका ड्राइवर है। आरोपित सिलिंडरों के कोई कागजात, गैस कॉपी या लाइसेंस पेश नहीं कर पाया। उसने बताया कि वह राजस्थान से अलग-अलग जगहों से सस्ते दामों पर सिलिंडर खरीदकर नवादा व आसपास के किरायेदारों को महंगे दामों पर बेचता है।