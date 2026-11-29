जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। कुछ दवा कंपनियों द्वारा इंटरनेट मीडिया पर साधु-संतों के एआई फोटो लगाकर अश्लील विज्ञापन करने का मामला सामने आया है।

साधु-संतों के फोटो लगे होने से हिंदू समाज में आक्रोश है। धर्माचार्य अरुण कृष्ण के नेतृत्व में हिंदू समाज ने प्रदर्शन कर पुलिस को शिकायत दी। सेक्टर 50 थाना पुलिस ने शनिवार को केस दर्ज किया है।

पुलिस कर रही जांच

पुलिस के मुताबिक, आईटी एक्ट, स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम और औषधि एवं उपचार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच की जा रही है, ताकि पूरी सच्चाई का पता लग सके।