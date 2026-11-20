जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सुल्तानपुर गांव के पास मरम्मत कार्य के चलते रेलवे फाटक शनिवार को बंद रखा जाएगा। वहीं, रविवार को द्वारका एक्सप्रेसवे के एनपीआर-सीपीआर जंक्शन पर बिजली की हाईटेंशन लाइन हटाने के कार्य के दौरान यातायात को दिन में 12 बार रोका जाएगा।

यातायात पुलिस ने दोनों स्थानों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर वाहन चालकों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। रेलवे फाटक बंद, इन रास्तों से करें आवाजाही गुरुग्राम-फरुखनगर रोड पर सुल्तानपुर गांव के पास स्थित रेलवे फाटक संख्या एलसी-4सी को शुक्रवार सुबह आठ बजे से रविवार तक बंद रखा जाएगा। रेलवे विभाग की ओर से यहां सड़क और रेलवे ट्रैक की मरम्मत की जाएगी।