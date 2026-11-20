जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। मानेसर बस स्टैंड पर बस चालक से हुई कहासुनी एक बुजुर्ग की जान पर भारी पड़ गई। चालक ने बस के अगले हिस्से में शीशा साफ करने के लिए बने पायदान पर लटके बुजुर्ग को देखकर भी वाहन नहीं रोका और करीब 20 किलोमीटर तक बस दौड़ाता रहा।

इस दौरान बुजुर्ग का बेटा अपनी कार से बस का पीछा कर पिता को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन चालक ने उसकी कार को भी टक्कर मार दी।

आखिरकार कापड़ीवास बॉर्डर के पास मोड़ पर झटका लगने से बुजुर्ग बस से नीचे गिर गए और पहियों के नीचे आने से उनकी मौत हो गई।

बस स्टैंड पर चालक से हुई कहासुनी

मानेसर गांव निवासी तनुष कुमार यादव ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे उनके पिता कृष्ण कुमार घर से मानेसर बस स्टैंड के लिए निकले थे।

कुछ देर बाद पिता ने उनकी मां गीता देवी को फोन कर बताया कि बस स्टैंड पर एक बस चालक से उनकी कहासुनी हो रही है। जानकारी मिलते ही तनुष मौके पर पहुंचे।

वहां राजस्थान नंबर की बस खड़ी थी और चालक व परिचालक उनके पिता से बहस कर रहे थे।

बेटे को देखकर चालक ने दौड़ा दी बस

तनुष के अनुसार, उन्हें अपनी ओर आता देखकर चालक ने अचानक बस तेज रफ्तार से भगा दी। इसी दौरान कृष्ण कुमार बस के अगले हिस्से में लगे पायदान पर लटक गए।

उन्होंने और उनके बेटे ने चालक को बस रोकने के लिए आवाज लगाई, लेकिन उसने वाहन नहीं रोका। पिता की जान खतरे में देखकर तनुष ने अपनी कार से बस का पीछा किया और आगे कार लगाकर उसे रोकने का प्रयास किया।