संदीप कुमार, गुरुग्राम। सर्दी का असर बढ़ने से पहले ही नगर निगम ने बेघर और बेसहारा लोगों के लिए रात्रि आश्रय की व्यवस्था शुरू कर दी है। शहर में छह स्थानों पर रैन बसेरों का संचालन शुरू किया गया है।

यहां जरूरतमंद लोगों को रात गुजारने के लिए सुरक्षित जगह के साथ साफ और नए बिस्तर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा ठंड से राहत देने के लिए गर्म पानी और चाय की व्यवस्था भी की जाएगी। रैन बसेरों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि रात के समय आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो।

लोगों को राहत पहुंचाना उद्देश्य नगर निगम की इस पहल का उद्देश्य उन लोगों को राहत पहुंचाना है, जिनके पास सर्द रातों में ठहरने के लिए कोई स्थायी स्थान नहीं है। इनमें श्रमिक, राहगीर और अन्य जरूरतमंद लोग भी शामिल हैं।

निगम ने रैन बसेरों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न स्थानों पर सूचना बोर्ड भी लगवाए हैं, जिससे जरूरतमंद व्यक्ति आसानी से नजदीकी आश्रय स्थल तक पहुंच सकें। इन छह स्थानों पर मिलेगी ठहरने की सुविधा नगर निगम ने शहर के अलग-अलग हिस्सों में छह रैन बसेरे शुरू किए हैं। इनमें महावीर चौक, कादीपुर, सेक्टर 4-7 चौक भीमनगर, दरबारीपुर रोड, कन्हई और राजीव चौक शामिल हैं। इन स्थानों का चयन इस तरह किया गया है कि शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को रात्रि आश्रय की सुविधा मिल सके। रात के समय खुले में सोने को मजबूर लोगों के लिए ये रैन बसेरे सुरक्षित ठिकाना बनेंगे।

नए बिस्तर और जरूरी सुविधाओं पर जोर रैन बसेरों में बिस्तरों की स्वच्छता और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया है। यहां साफ एवं नए बिस्तर उपलब्ध कराए गए हैं। ठंड के मौसम में ठहरने वाले लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए शौचालय, गर्म पानी और चाय की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।