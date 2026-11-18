सुभाष डागर, बल्लभगढ़। देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की श्रेणी में शहर के शामिल होने के कारण नगर निगम ने अभी से योजना पर काम शुरू कर दिया है।

इसके तहत शहर के बड़े-बड़े खत्तों को समाप्त करके सीएसआर के तहत मिट्टी का भरत करवाकर पौधारोपण किया जाएगा। इसमें औद्योगिक संगठनों का सहयोग लिया जाएगा। बल्लभगढ़ शहर में चारों तरफ धूल उड़ने और पेड़-पौधा कम होने के कारण प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है।

छिड़काव का नहीं दिख रहा कोई असर नगर निगम पूरे दिन शहर के प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए एंटी स्मॉग गन से सड़कों पर पानी का छिड़काव करता रहता है। इस छिड़काव का भी कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। अब नगर निगम ने योजना को अलग तरीके से अमलीजामा पहनाने का प्रयास शुरू कर दिया है।