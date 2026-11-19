संदीप कुमार, गुरुग्राम। शहर की सड़कों और गलियों में रात के समय अंधेरे की समस्या दूर करने के लिए नगर निगम ने स्ट्रीट लाइट व्यवस्था सुधारने की कवायद तेज कर दी है।

निगमायुक्त डॉ पंकज ने अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर स्ट्रीट लाइटों की स्थिति का निरीक्षण करने और बंद व खराब लाइटों को तुरंत ठीक कराने के निर्देश दिए हैं।

नियमानुसार होगी कार्रवाई

उन्होंने स्पष्ट किया है कि व्यवस्था में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदार एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

निगमायुक्त ने कहा कि स्ट्रीट लाइट व्यवस्था केवल नागरिक सुविधा नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा और सुगम आवागमन से भी जुड़ी हुई है, इसलिए अधिकारी कार्यालयों में बैठकर रिपोर्ट लेने के बजाय स्वयं फील्ड में जाकर वास्तविक स्थिति का जायजा लें।